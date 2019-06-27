Haksız yere tutuklu çok insan var

Yiğit Aksakoğlu 7 aydır tutukLUluk sonrası cezaevi çıkışında yaptığı konuşmada, “İçeride haksız yere tutuklu çok sayıda insan var. Bize piyango çıkmadı. Bir an önce bu ülkeye adalet gelmeli” dedi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da bulunduğu 2’si tutuklu 6’sı aranan, 16 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti, Osman Kavala’nın tutukluluğuna, Yiğit Aksakoğlu’nun da tahliyesine karar verdi. Oy çokluğu ile verilen kararın ardından Aksakoğlu’nun ailesi ve yakınları cezaevi önünde saatlerce bekledi. ArtıGerçek’in haberine göre Karardan saatler sonra cezaevinden tahliye edilen Aksakoğlu’nu eşi Ünzile Aksakoğlu ve yakınları alkışlarla karşıladı. Bir an önce bu ülkeye adalet gelmeli Aksakoğlu, cezaevi önünde yaptığı konuşmada “Ne tutuklanmayı ne de tahliyeyi bekliyordum. Bugün çıktığım için çok mutluyum. Ama Osman bey için çok üzgünüm. 20 aydır sebepsiz içeride. İçeride haksız yere tutuklu çok sayıda insan var. Bize piyango çıkmadı. Bir an önce bu ülkeye adalet gelmeli” diyerek konuştu. 108 askerî öğrenci için beraat kararı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin firarî 307 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Eski Kara Harp Okulu eski dekanı Tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet hapse mahkûm edildi. 108 sanığın beraatine karar verildi. Heyet, sanık Kara Harp Okulu öğrencilerine “kaçınılmaz bir hataya düştükleri” gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayşe öğretmen beraat etti Telefonla katıldığı bir televizyon programında ‘çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen Ayşe Çelik, yargılandığı dâvâda beraat etti. 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı dâvâda beraat etti. Çelik savunmasında, “Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, insanlar ağlamasın” dedi. Savcı AYM kararını esas alarak Çelik’in beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise Çelik’in beraatine karar verdi.

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