Halk TV GYY’si tutuklandı

“Bilirkişi soruşturması” kapsamında ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye giden ve soruşturma konusu yayının bir gazetecilik faaliyeti olduğunu vurgulayan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı.

Gözaltılara siyasilerden tepki 5. Sulh Ceza Hakimliği Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan’ın ise yurtdışı çıkış yasağı ve adlî kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Ankara - Anka

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