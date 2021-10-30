Hamdolsun, AKM’yi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Görüldüğü gibi yeni Atatürk Kültür Merkeziyle burada İstanbul’a ve dünyaya unutulmaz kültür sanat hizmetleri sunacak abidevî bir eser ortaya çıkarttık, hamdolsun” dedi.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılışı Töreni’ndeki konuşmasında katılımcıları selâmlarken, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümünü tebrik etti. Binlerce yıllık devletler silsilesinin coğrafyadaki en son halkası olan cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere millî mücadele kahramanlarını rahmet ve şükranla yad eden Erdoğan, milletin, bir asrını tamamlamanın eşiğine gelinen cumhuriyeti nice asırlar boyunca yaşatacak azim ve kararlılığa sahip olduğunu kaydetti.

Erdoğan, toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan bu eserin inşasının 2,5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandığını dile getirerek, açılış töreninin yapıldığı salonun da Atatürk Kültür Merkezi’nin en büyüğü ve ana yapısı olduğunu anlattı. Erdoğan, Kültür Sokağı’nın ise kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sineması, sergi salonu, müzik platformları, kafeleri, restoranları ve tasarım dükkânlarıyla her kesime hitap ettiğini belirterek, “Görüldüğü gibi yeni Atatürk Kültür Merkezi’yle burada İstanbul’a ve dünyaya unutulmaz kültür sanat hizmetleri sunacak abidevî bir eser ortaya çıkarttık, hamdolsun.” diye konuştu.