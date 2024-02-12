Hatay’ın derdi bitmiyor

AÇIĞA ÇIKAN BİNA ENKAZLARI CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURDU. İNŞAAT ŞİRKETLERİ YENİ PROJELERDE FRENE BASTI.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Hatay’da, bina enkazlarının ağır metalleri açığa çıkarması tarımsal verimlilik için ciddi bir risk oluşturdu.

Özellikle dere yatakları, orman arazileri, zeytinlikler, seralar, tarım arazileri ve su kaynaklarına çok yakın bölgelerin bina enkazları için döküm sahası olarak kullanılması, asbest gibi söz konusu ağır metallerin serbest kalma potansiyelini artırarak toprak ve suyun zarar görmesine neden oldu.

Böylece önemli zenginliklere sahip olan Amik Ovası gibi önemli tarım arazilerinin yanında zeytinlikler de zarar gördü. Hatay halkının sadece bugünü değil geleceği de ciddi risk altında. Yetkililer, durumun ciddiyetini vurgulayarak çözüm için atılması gereken adımları anlattı. Hatay Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve Toprak Koruma Kurulu Üyesi Ahmet Sezer deprem enkazlarının ortaya çıkardığı ağır metallerin Hatay’ın zeytin ağaçlarına, suyuna, toprağına ve halka verdiği zararları 12punto’ya anlattı.

Barınma krizi büyüyecek

İnşaat şirketleri yeni projelerde frene bastı. Daire bazında verilen yapı ruhsat sayısı 1.4 milyon rakamlarından 520 bine kadar geriledi. Bu düşüşün barınma krizini büyütmesi bekleniyor. Türkiye, en büyük barınma krizini yaşarken, ruhsat sayılarındaki azalma, barınma krizi konusundaki endişeleri artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de daire bazında alınan ruhsat sayısı 2021’de 725 bin 294 adetken, 2022’de 695 bin 804’e geriledi. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, geçen yıl ülke genelindeki konut satışının 1.2 milyon adet olduğunu, söz konusu rakamın neredeyse dörtte üçünü de ikinci el konutların oluşturduğunu anımsatarak, “Türkiye’de konut üretimi talep bazında olması gereken noktada değil” ifadelerini kullanan Özcan, “Bu durum önümüzdeki iki, üç yıl içerisinde barınma krizinin ileri boyutlara varacağına işaret ediyor. Ekonominin geldiği nokta ve firmaların yeni projelere yönelik tutumu, dengeleri alt üst etti” dedi.

Haber Merkezi