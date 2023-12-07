Hatay Özel Afet Bölgesi ilan edilsin

Hatay Depremzede Derneği öncülüğünde bir araya gelen depremzedeler, 6 Şubat Depremi’nin üzerinden geçen 10 ayda yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini anlattıkları bir basın açıklaması düzenledi.

Yaşanan büyük yıkıma rağmen Hatay’ın neden Özel Afet Bölgesi ilan edilmediği sorulan açıklamada, “İvedilikle kentimizin Özel Afet Bölgesi ilan edilmesini ve deprem bölgesi için merkezi bütçeden maddi destek sağlanmasını istiyoruz” denildi. Depremzedeler, basın açıklaması yaparak sorunlarını kamuoyu ile paylaştı:”Yaşadığımız büyük felaketin üzerinden 10 aya aşkın bir süre geçmişken giderek artan sorunlarımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Eğitime, sağlığa, hukuka, kentimizin yeniden inşasına dair sorunlarımız ilk günkü tazeliğinde... Ortak yaşam alanlarında su ve elektrik sorunları sık yaşandığından uyuz, parazitoz, influenza, impetigo, ağız-el-ayak hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklar baş gösterdi. İktisadi yaşam canlanmıyor. Esnaflara araç gereç desteği ve maddi destek sağlanacağına dair sözler verilmişti. Buna dair şu ana kadar herhangi adım atılmadı. Haber Merkezi

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