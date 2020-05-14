Havaların ısınması salgını durdurmayacak

Uzmanlar havaların ısınmasıyla salgının bitmeyeceğini, ancak yayılma oranlarının bir dereceye kadar düşebileceğini tahmin ediyor.

Salgın ciddiyetini devam ettiriyor

Koronavİrüsü geçen kış Çin’de ilk ortaya çıktığı zamandan bu yana, salgının mevsimlerin değişmesiyle etkisini yitireceği ümit ediliyordu. VOA’nın haberine göre, Nisan ayı geldi geçti ve salgın hala devam ediyor. Yine de uzmanlar, Kuzey Yarımküre’de yaz yaklaşırken, virüs üzerinde, hava sıcaklığının artması ve nemden kaynaklı küçük bir etki görmeye başladıklarını belirtiyor. Uzmanlara göre bu etki salgını sona erdirmese de yeni enfeksiyonların sayısını yavaşlatabilir.

Minimal bir etki olabilir

COVID-19 hastalığına, yaygın soğuk algınlığına sebep olanlar da dahil solunum yolu virüsleri ailesine ait bir Koronavirüsüne yol açıyor. Bu hastalıklar mevsimlere göre değişim gösterdiği için bazı araştırmalar yeni tip Koronavirüsü için de aynı durumun geçerli olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü Direktörü Christopher Murray, “Santigrat üzerinden her bir derece sıcaklık artışında, yayıl- mada yüzde 2 civarında düşüş gözlüyoruz. Hava sıcaklığı muh- temelen önemli, ama bu minimal bir etki” dedi. Araştırmada görev alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Hazhir Rahmandad, “Sadece hava durumu yaz mevsiminde salgını yok edemez, ama yayılma oranlarının bir dereceye kadar düşmesine yardımcı olabilir” dedi.