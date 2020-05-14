Salgın ciddiyetini devam ettiriyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Kovid-19 salgının ciddiyetinin hâlâ devam ettiğinin unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin 11 Mart 2020’de ilk Kovid-19 olgusunun bildiriminden günümüze olağanüstü günler yaşa- dığını belirtti. Türkiye’de salgının hâlâ ciddiyetini devam ettirdiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kömürcüoğlu, “Kovid-19 pandemisi seyrinde sağladığımız başarıyı devam ettirebilmek, yeni tanı konan hasta sayısının, iyileşen hasta sayının altında olmasının sağlanarak, toplumda bulaş riskinin en düşük seviyeye indirilmesi ile sağlanabilir. Salgının halen ciddiyetinin devam ettiği unutulmamalıdır. Kovid-19 enfeksiyonun halen etkin bir tedavisi ve aşısı yoktur. Sosyal izolasyon ve hijyen önlemlerine yaygın olarak devam edilmesi ile salgının hızının azaltılmasında, şu an için en etkili yöntemlerdir.” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul - aa

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Sokaklar hareketlenince vak’a sayısı arttı

Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vak’a sayılarının düşmesini sağlarken; Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde vak’a sayıları alarm vermeye başladı. Alınan tedbir ve uygulanan yasaklara rağmen vak’a sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan’da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450’ye kadar yükseldi. Rize’de de halkın rehavete kapılması, sosyal mesafe ve şahsî izolasyonun ihlâl edilmesi vakalarda artış gözlenmesine sebep oldu.