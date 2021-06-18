HDP İzmir İl Başkanlığına saldırıp bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan O.G'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren saldırgan yakalandı Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. AA

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