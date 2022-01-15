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Hekimoğlu İsmail vefat etti

15 Ocak 2022, Cumartesi 21:38
Yeni Asya'nın ilk yazarlarından ve “Minyeli Abdullah” romanının yazarı Ömer Okçu, müstear ismiyle Hekimoğlu İsmail vefat etti.

Timaş Yayın Grubu, “Yayınevimizin kurucusu kıymetli büyüğümüz Ömer Okçu’yu, kamuoyunun tanıdığı ismiyle Hekimoğlu İsmail’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Hekimoğlu İsmail kimdir?

Asıl adı Ömer Okçu. Yazılarında kullandığı “Hekimoğlu İsmail” müstearı dedesinin adıdır. 1932’de Erzincan’da doğup burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952’de Zırhlı Birlikler Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 1972’de emekli oldu.

Bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967’te yazdı ve bu eser ile tanındı. Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan ve 1975’te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav’ın ve Timaş’ın kurucuları arasında yer aldı.

Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu’nun 40’tan fazla eseri bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans verdi. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından “Edebiyat Doktoru” unvanı verildi.

Yazıları sebebiyle 1950’den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açıldı, gözaltına alındı, birkaç kere DGM’ye çıkarıldı. 163. maddeden yargılandı, 1992’de de Zaman gazetesindeki “Demek ki öyle…” başlıklı yazısı sebebi ile TCK’nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile 1 sene mahkûmiyet cezası alıp 72 gün hapis yattı.

Şubat 2002’de felç geçirmesi sonucu sol bacağını ve sol elini kullanmakta zorluk çekiyordu.

Hekimoğlu İsmail'in cenaze namazı yarın (16 Ocak Pazar günü) Altunizade'deki MÜ İlahiyat Fakültesi Camisinde kılınıp, Karacaahmet Mezarlığında defnedilecek.

Yeni Asya - İstanbul

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  • Nabi

    15.1.2022 22:07:27

    Cenab -ı Allah C.C.Hekimoğlu abimize Rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun inşallah.Rabbim taksiratını affü mağfiret eylesin Amin.Tüm sevenlerinin başı sağ olsun yakınlarınıda Sabr-ı Cemil versin.

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