"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Her muhalifi susturmak topluma en büyük zarar

02 Aralık 2019, Pazartesi 21:36
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, her muhalif sesi ‘hain ve terörist’ olarak yaftalamanın ülkeye verilecek en büyük zarar olacağını söyledi.

Demokrasi Manifestosu

Demokrat Parti (DP) Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı dün Ankara’da yapıldı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, toplantıda, ‘Demokrat Deklarasyon’u açıkladı. “Türkiye’de devlet idaresinde, siyasette, toplumun farklı alanlarında sayısız kusurlar var. Siyasetin işi, kusurları görmezden gelmek, gizlemek ve görünmemesini sağlamak değil, o kusurları gidermek ve düzeltmektir” diyen Uysal “Ülkede geçmişten beri bazı ihtilaflar var ve bunlardan zenginlikler üretildi. Herkes birbirine saygı göstermeli. Türkiye’nin en büyük zenginliği, içinde sayısız çeşitliliği barındırmasıdır. Herkesi ayrıştırmaya çalışmak, her muhalif sesi bastırmaya kalkmak, ‘hain ve terörist’ diye yaftalamak topluma verilecek en büyük zarardır” şeklinde konuştu.

Tarihi vazifeyi üstleniyoruz

Gazete Duvar’ın haberine göre Uysal konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’de derin siyasi kriz ortaya çıkardı. Toplumlar fikirlerini serbestçe dile getirdiği ölçüde makul olana yaklaşabilir. Yargı bağımsız olmalı ve devlet başkanlığı ile parti başkanlığı birbirinden ayrılmalı. Dünya demokratlar ile antidemokratlar arasındaki mücadelenin yeni bir aşamasına ulaştı. Demokratlar yine kazanacaklar. Türkiye’de de mücadele demokratlar ile antidemokratlar arasındadır. Kürtler sorun değil, çözümdür. Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarını ya hep birlikte çözeceğiz veya hiç çözemeyeceğiz. Hep birlikte yüzemezsek hep birlikte batacağız. Türkiye’de devlet idaresinde, siyasette, toplumun farklı alanlarında sayısız kusurlar var. Siyasetin işi, kusurları görmezden gelmek, gizlemek ve görünmemesini sağlamak değil, o kusurları gidermek ve düzeltmektir. Milletin sözünü yükseltmeyi kendine görev edinmiş demokratlar olarak, saydığımız değişiklikleri yapmak için demokratik kanalları kullanarak bir kez daha tarihi vazifeyi üstleniyoruz.”

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Normalleşme vakti geldi

    Filistin’in nabzı durdurulamayacak!

    Kanal İstanbul deprem riskini arttırır

    Mağduriyetler arttıkça iktidar kaybediyor

    İade kararını göremediler

    Her muhalifi susturmak topluma en büyük zarar

    Esnaf kuralsız marketlerden rahatsız

    Narenciyeden pay alamıyoruz

    Astronotların uzay yürüyüşü 6,5 saat sürecek
    📷

    Dikkat çeken bina Katar'dan

    İkinci toplantı 10 Aralık'ta

    Bazı kapı zillerine tarih yazılmasına ilişkin Mersin Valiliği'nden açıklama

    '49 milyon yeni nesil kimlik kartı verildi'

    Çin'den ABD'ye Hong Kong misillemesi

    Irak yeni başbakanını arıyor

    "5. madde NATO'nun çekirdeğidir''

    Rejim uçakları İdlib'de pazar yerine saldırdı: 14 sivil öldü, 27 sivil yaralandı

    Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

    Yeşilin huzuruyla yaşamak

    Demokrasi Manifestosu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftirada ısrar daha da rezil eder
    Genel

    Normalleşme vakti geldi
    Cevher İLHAN

    Siyasi ihtirasın akıbeti…
    Faruk ÇAKIR

    Herkes derdin farkında
    Süleyman KÖSMENE

    İçtimaî felâkete sürüklenmeden
    Kübra ÖRNEK

    Nurlu bir öğretmen
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hikmet Bayur ve İnkılâp Tarihi dersi - 1
    Ahmet BATTAL

    Ev ile evren arasındaki sınırlar
    Risale-i Nur'dan

    İbadet, verilen nimetlerin neticesidir
    Muhammet ÖRTLEK

    Fransa ve NATO

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.