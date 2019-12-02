Her muhalifi susturmak topluma en büyük zarar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, her muhalif sesi ‘hain ve terörist’ olarak yaftalamanın ülkeye verilecek en büyük zarar olacağını söyledi.

Demokrasi Manifestosu

Demokrat Parti (DP) Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı dün Ankara’da yapıldı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, toplantıda, ‘Demokrat Deklarasyon’u açıkladı. “Türkiye’de devlet idaresinde, siyasette, toplumun farklı alanlarında sayısız kusurlar var. Siyasetin işi, kusurları görmezden gelmek, gizlemek ve görünmemesini sağlamak değil, o kusurları gidermek ve düzeltmektir” diyen Uysal “Ülkede geçmişten beri bazı ihtilaflar var ve bunlardan zenginlikler üretildi. Herkes birbirine saygı göstermeli. Türkiye’nin en büyük zenginliği, içinde sayısız çeşitliliği barındırmasıdır. Herkesi ayrıştırmaya çalışmak, her muhalif sesi bastırmaya kalkmak, ‘hain ve terörist’ diye yaftalamak topluma verilecek en büyük zarardır” şeklinde konuştu.

Tarihi vazifeyi üstleniyoruz

Gazete Duvar’ın haberine göre Uysal konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’de derin siyasi kriz ortaya çıkardı. Toplumlar fikirlerini serbestçe dile getirdiği ölçüde makul olana yaklaşabilir. Yargı bağımsız olmalı ve devlet başkanlığı ile parti başkanlığı birbirinden ayrılmalı. Dünya demokratlar ile antidemokratlar arasındaki mücadelenin yeni bir aşamasına ulaştı. Demokratlar yine kazanacaklar. Türkiye’de de mücadele demokratlar ile antidemokratlar arasındadır. Kürtler sorun değil, çözümdür. Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarını ya hep birlikte çözeceğiz veya hiç çözemeyeceğiz. Hep birlikte yüzemezsek hep birlikte batacağız. Türkiye’de devlet idaresinde, siyasette, toplumun farklı alanlarında sayısız kusurlar var. Siyasetin işi, kusurları görmezden gelmek, gizlemek ve görünmemesini sağlamak değil, o kusurları gidermek ve düzeltmektir. Milletin sözünü yükseltmeyi kendine görev edinmiş demokratlar olarak, saydığımız değişiklikleri yapmak için demokratik kanalları kullanarak bir kez daha tarihi vazifeyi üstleniyoruz.”