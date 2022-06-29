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29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hiçbir hedef tutmadı

29 Haziran 2022, Çarşamba 00:08
Bütçe daha çıkarken kadük oldu. geçen güz açıklanan orta vadeli program da çöktü.

EK BÜTÇE BİLE ÇÖKÜŞ İTİRAFI

Prof. Dr. Aziz Konukman: “Ek bütçenin hazırlanması bile itiraftır. Bu, ‘Ben ne  öngördüysem çöktü’ demektir. ‘Sadece bütçe değil, diğer hedeflerim de çöktü’ demektir. Nereye baksan, hangi makro göstergeye baksan elinde kalıyor.”

BÜTÜN HESAPLAR ŞAŞTI

“2022-23-24 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program çöktü. Bütçe o yol haritasına göre hazırlanmıştı. Orada bütün hesaplar şaştı. TÜFE’nin yıl sonu hedefi 9.8 idi. Dolar kuru ortalama 9.27 idi. Ocak’tan itibaren herşey çöktü gitti.”

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HİÇBİR HEDEF TUTMADI

Prof. Dr. Aziz Konukman, geçen bir 6 ay için “‘Hazine ve Maliye Bakanı’nın, altı ay sonrasına ilişkin öngörüleri ne oldu’  sorusu bile anlamsız çünkü ek bütçenin hazırlanması zaten itiraftır. Bu, ‘Ben ne öngördüysem çöktü’ demektir. Nereye baksan, hangi makro göstergeye baksan elinde kalıyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, altı ay önce “Hani hep hayal edersiniz ya şöyle, ‘Bir uyusam da altı ay sonra uyansam’ diye. Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın Türkiye’de. Çok farklı noktalara gideceğiz” açıklaması yapmıştı. Prof. Dr. Aziz Konukman, geçen bir 6 ay için “‘Hazine ve Maliye Bakanı’nın, altı ay sonrasına ilişkin öngörüleri ne oldu’  sorusu bile anlamsız çünkü ek bütçenin hazırlanması zaten itiraftır. Bu, ‘Ben ne öngördüysem çöktü’ demektir. ‘Sadece bütçe değil, diğer hedeflerim de çöktü’ demektir. Nereye baksan, hangi makro göstergeye baksan elinde kalıyor” dedi. Bakan Nebati, 27 Aralık 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında yeni ekonomik paketleri anlatırken, “Hani hep hayal edersiniz ya şöyle ‘Bir uyusam da altı ay sonra uyansam’ diye. Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın Türkiye’de. Çok farklı noktalara gideceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman, Bakan Nebati’nin kurduğu ‘altı ay sonra daha iyi bir ekonomiye uyanma hayalini’ ve gelinen noktayı değerlendirdi. Aziz Konukman, şunları söyledi: 

EK BÜTÇENİN HAZIRLANMASI ZATEN İTİRAFTIR

“‘Hazine ve Maliye Bakanı’nın, altı ay sonrasına ilişkin öngörüleri ne oldu’ sorusu bile anlamsız çünkü ek bütçenin hazırlanması zaten itiraftır. Bu, ‘Ben ne öngördüysem çöktü’ demektir. ‘Sadece bütçe değil, diğer hedeflerim de çöktü’ demektir. Nereye baksan, hangi makro göstergeye baksan elinde kalıyor. Genç işsizliği, istihdam rakamları… Hala büyüme, yeterince istihdam yaratmıyor. Bütün makro dengelerdeki bozukluklar devam ediyor.

BÜTÇE, DAHA OCAK AYINDA ÇIKARKEN KADÜK OLDU

“Bırakın altı ayda ne olup bittiğini, 2022-23-24 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program çöktü. Geçen yılın eylül ayında Resmi Gazete’de yayınlanan bir yol haritasıydı bu. Ardından bütçe hazırlandı o yol haritasına göre. Orada bütün hesaplar şaştı. TÜFE’nin yıl sonu hedefi 9,8 idi. Dolar kuru ortalama, 9,27 idi. Brent petrolün varil fiyatı 70 dolar civarındaydı. Bütün bunlar değişti. Bırakın altı ayda ne olduğunu, ocak ayında bütçe çıkarken kadük oldu. Ocaktan itibaren her şey çöktü gitti. Bakanın ne dediğinden çok siyasal iktidarın 2022 programını esas alınmalı. ‘Orada ne demiştiniz, ne oldu’ diye… Ortalama dolar kuru 14’ün üstündedir. En son 17’leri de aştı. Ama iktidar, bunu suni sermaye kontrolü gibi yöntemlerle 16 küsurlara indirdi. Yıllık olarak bakarsak ortalaması 14’ün üzerinde. Üstelik daha onu da bilmiyoruz. Yıllık derken bu güne kadarki verileri kastediyorum. Yıl sonu enflasyon 9,8 demiştik. TÜFE yüzde 70’ler civarında. Yıl sonunda, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımıyla beraber enflasyonun 3 haneli olma ihtimali var.

Çalışanların milli gelir pastasından aldığı pay düştü

Bakan diyor ki, ‘Dar gelirliler hariç; ihracatçıları, sanayicileri memnun ettik’. Oysa dar gelirliler dediği, toplumun önemli bir kesimi. Milli gelirden sermaye kesimleri dışında pay alanların hepsinin durumu bozuldu. Somut örnek; brüt katma değeri içerisinde ücretlerin payı 4 puan düştü. İlk çeyrek rakamları açıklandığında bu gözüktü. Demek ki, ekonomi büyürken emekçilerin milli gelir pastasından aldığı pay düşmüş.”

Ankara - anka

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