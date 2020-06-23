"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

HSK’dan ceza yok

23 Haziran 2020, Salı
Bakanlığın, “Yargılama aşamalarını bildir” talimatını “Yasal değil” diyerek reddeden Hâkim Yücesoy hakkında açılan soruşturmada karar çıktı. Soruşturmayı inceleyen HSK 2. Dairesi, Yücesoy hakkında disiplin cezasına yer olmadığına karar verdi.

Hâkim Ali Haydar Yücesoy, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ dâvâsında yargılama aşamalarını bildirme talimatı veren Adalet Bakanlığı’na ret yanıtı verince hakkında soruşturma başlatılıp İstanbul’dan Afyon’a sürüldü. Soruşturmayı inceleyen Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Yücesoy hakkında disiplin cezasına yer olmadığına karar verdi. Independent Türkçe’nin haberine göre, 2015 yılında açılan ve 2016 yılında da devam eden bir ‘cumhurbaşkanına hakaret’ dâvâsı sırasında, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu dönemde mahkemeye bakanlıktan ‘yargılama aşamalarını bildir’ yönünde talimat iletildi. Dâvânın hakimi Ali Haydar Yücesoy, bakanlığın talebinin ardından verdiği ara kararda, Adalet Bakanlığı’nın kamu davası yargılamalarının aşamaları ve sonuçlarının hakkında bilgi verilmesi yönündeki talimatının yasal sebep ve dayanağının anlaşılamadığını’ belirtti.

Bozdağ döneminde başlatıldı, Gül ‘olur’ verdi

Bekir Bozdağ’ın bakanlığı döneminde başlatılan soruşturmaya, şimdiki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ‘inceleme izni’ ve ‘olur’ verdi. Ardından da hâkim Ali Haydar Yücesoy hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi fezleke düzenledi. Fezlekenin ardından HSK müfettişi, Yücesoy’dan 11 Temmuz’da savunmasını yapmasını istedi. Yücesoy, HSK müfettişine gönderdiği yanıtta, ‘Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen yargılamanın beraatle sonuçlandığını ve beraat kararına itiraz edilmediğini’ belirtti. Yargılama sürecinde ve sonucunda hukuka aykırılık olmadığını ifade eden Yücesoy, savunmasında, ‘verdiği ara kararın ihbar ve soruşturma konusu yapılmasının hukuka aykırı olduğunu’ söyledi. Yücesoy, ‘Erdoğan’ın iktidarı döneminde böyle bir soruşturmayla karşılaşmış olmanın hukuk devletinde gelinen noktayı gösterdiğini’ söyledi. Yücesoy savunmasında, bakanlığının talimatının ve dâvânın her celsesinin bakanlıkça takip edilmesinin bir hâkim tarafından baskı olarak hissedilebileceğini, bunun olağan olduğunu kaydetti.

HSK 2. Dairesi kararını verdi, İstanbul’a döndü

Soruşturmayı yürüten HSK 2. Dairesi, Ali Haydar Yücesoy hakkında kararını verdi. HSK 2. Dairesi, Yücesoy’a disiplin cezası verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararın ardından geçen hafta yayınlanan HSK Kararnamesi’yle Yücesoy, sürgünde olduğu Afyonkarahisar’dan tekrar İstanbul’a dönüş yaptı.

Okunma Sayısı: 604
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın yeni bir başlangıca ihtiyacı var

    İşsizlik maaşı başvuruları ikiye katlandı

    Z kuşağı AKP’yi düşünmüyor

    HSK’dan ceza yok

    DSÖ: Günlük vaka sayısı rekor kırdı

    İstanbul'daki hastane yangını kontrol söndürüldü

    Filistinlilerden AB’ye: İsrail’in Kudüs’teki ihlallerine müdahale edin

    'Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacaktır'

    Antalya'da kritik beraberlik... Uzatma golüyle birlikte tansiyon yükseldi!

    BM: İsrail’in ilhak planı, 'Filistin Devleti'nin sonu!

    Suudi Arabistan, Hac ibadetine ilişkin kararını açıkladı

    Libya'daki toplu mezarlara ilişkin UCM'den açıklama

    'İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda'

    ABD'de son 24 saatte 25 bin 650 kişiye virüs bulaştı

    Şehit Ertuğrul Köse dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    4 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

    Kurbanlık fiyatları arttı

    Mekke’de 3 ay sonra ilk namaz

    Suriye'de en zor arayış...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kitap yasağı: Nereden nereye...
    Cevher İLHAN

    “Yargıya emir ve tâlimat”
    Genel

    HSK’dan ceza yok
    Ali FERŞADOĞLU

    Bunları yapanlar akıllı siyasetçi olabilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Hem namaz kılarım, hem günah işlerim...
    Süleyman KÖSMENE

    Artık gözyaşlarını sil Ayasofya!
    Genel

    Z kuşağı AKP’yi düşünmüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demirel’e nasıl bakıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.