HSK’dan ceza yok

Bakanlığın, “Yargılama aşamalarını bildir” talimatını “Yasal değil” diyerek reddeden Hâkim Yücesoy hakkında açılan soruşturmada karar çıktı. Soruşturmayı inceleyen HSK 2. Dairesi, Yücesoy hakkında disiplin cezasına yer olmadığına karar verdi.

Hâkim Ali Haydar Yücesoy, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ dâvâsında yargılama aşamalarını bildirme talimatı veren Adalet Bakanlığı’na ret yanıtı verince hakkında soruşturma başlatılıp İstanbul’dan Afyon’a sürüldü. Soruşturmayı inceleyen Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Yücesoy hakkında disiplin cezasına yer olmadığına karar verdi. Independent Türkçe’nin haberine göre, 2015 yılında açılan ve 2016 yılında da devam eden bir ‘cumhurbaşkanına hakaret’ dâvâsı sırasında, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu dönemde mahkemeye bakanlıktan ‘yargılama aşamalarını bildir’ yönünde talimat iletildi. Dâvânın hakimi Ali Haydar Yücesoy, bakanlığın talebinin ardından verdiği ara kararda, Adalet Bakanlığı’nın kamu davası yargılamalarının aşamaları ve sonuçlarının hakkında bilgi verilmesi yönündeki talimatının yasal sebep ve dayanağının anlaşılamadığını’ belirtti.

Bozdağ döneminde başlatıldı, Gül ‘olur’ verdi

Bekir Bozdağ’ın bakanlığı döneminde başlatılan soruşturmaya, şimdiki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ‘inceleme izni’ ve ‘olur’ verdi. Ardından da hâkim Ali Haydar Yücesoy hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi fezleke düzenledi. Fezlekenin ardından HSK müfettişi, Yücesoy’dan 11 Temmuz’da savunmasını yapmasını istedi. Yücesoy, HSK müfettişine gönderdiği yanıtta, ‘Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen yargılamanın beraatle sonuçlandığını ve beraat kararına itiraz edilmediğini’ belirtti. Yargılama sürecinde ve sonucunda hukuka aykırılık olmadığını ifade eden Yücesoy, savunmasında, ‘verdiği ara kararın ihbar ve soruşturma konusu yapılmasının hukuka aykırı olduğunu’ söyledi. Yücesoy, ‘Erdoğan’ın iktidarı döneminde böyle bir soruşturmayla karşılaşmış olmanın hukuk devletinde gelinen noktayı gösterdiğini’ söyledi. Yücesoy savunmasında, bakanlığının talimatının ve dâvânın her celsesinin bakanlıkça takip edilmesinin bir hâkim tarafından baskı olarak hissedilebileceğini, bunun olağan olduğunu kaydetti.

HSK 2. Dairesi kararını verdi, İstanbul’a döndü



Soruşturmayı yürüten HSK 2. Dairesi, Ali Haydar Yücesoy hakkında kararını verdi. HSK 2. Dairesi, Yücesoy’a disiplin cezası verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararın ardından geçen hafta yayınlanan HSK Kararnamesi’yle Yücesoy, sürgünde olduğu Afyonkarahisar’dan tekrar İstanbul’a dönüş yaptı.