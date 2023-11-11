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11 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hukuk ciddi yara aldı

11 Kasım 2023, Cumartesi 14:12
AYM eski başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay’ın son kararıyla hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkelerinin ciddi yara aldığına dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay’ın son kararıyla hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkelerinin ciddi yara aldığını belirterek, “2004 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle hukuk dünyamıza kazandırdığımız değişikliklerin getirdiği kazanımlara sahip çıkma zamanıdır. Her bireyin ya da kurumun yapılan bu evrensel değişikliklere ve kazanımlara gün gelecek ihtiyacı olacaktır. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve hukuk güvenliği 3. Ceza Dairesi’nin bu kararıyla ciddi yara almıştır. Yargı kurumları arasında çatışma görüntüsü ve kararların uygulanmaması en yıkıcı etkisini şüphesiz ki ekonomik alanda hissettirecektir. Hukuk güvenliğinin yok olduğu bir ortamda yaşanan ekonomik olumsuzlukların çözülme şansı oldukça zayıftır. Yargı kararlarının uygulanmasının kamu vicdanını sakinleştirmek gibi bir sonucu vardır. Adaletin ve hukukun üstünlüğünün sorunları çözme gücünden faydalanmalıyız. Sonuçta hukuk vicdandır, adalettir ve ahlaktır” dedi.

Yasal olarak uygulama kabiliyeti yok

Karar’ın haberine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM’de kararı veren üyeler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması ile ilgili de Kılıç, “Anayasa Mahkemeleri üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararını “Akıl tutulması” olarak niteliyorum. Mahkemenin çoğunluğunu hedef alan suç duyurularının yasal olarak uygulama kabiliyeti yoktur. Abesle iştigaldir. Umarım Yargıtay Başsavcılığı böyle bir duyuruyu hayata geçirmez. Yargıtay Ceza Dairesinin kararının altında “birikmiş bir öfkenin” varlığı kendini açıkça hissettiriyor” diye konuştu.

153. maddeyi yok sayıyorlar

Anayasa hükümlerini yorumlamanın, kapsamının ne olduğunu belirlemenin Anayasa Mahkemesi’nin tekelinde olduğuna dikkati çeken Kılıç, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa’yı yorumlayarak 14. maddenin belirsiz olmadığını söylemekle esasen AYM’nin görevine kendisi el atmıştır. AYM’nin kararı Yargıtay ceza dairesince temyizen incelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Anayasanın 153/1 ve son fıkraları AYM kararlarının kesinliğini ve bağlayıcılığını açıkça ifade eder. Yani AYM kararlarına karşı itiraz, temyiz veya karar düzeltmesi gibi yollar öngörülmemiştir. Ceza Dairesinin durumdan vazife çıkararak adeta temyiz görevi niteliğinde karar vermesi Anayasanın 153. maddesinin yok sayılması anlamını taşır” diye konuştu.

Haber Merkezi

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