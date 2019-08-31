Hukuk yoksa, ticaret de yok

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, demokrasinin ve hukukun bulunmadığı bir ülkede ticaretin de olmayacağını söyledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, ursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO), BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezince, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Temel Ara Buluculuk Eğitimi’nin sertifika töreninde yaptığı konuşmada, demokrasinin ve hukukun bulunmadığı bir ülkede yatırımın da olmayacağını söyledi. İş insanlarının, sermayenin aradığı en önemli şeyin hukuk olduğuna dikkati çeken Birkan, “Hukuk, hukukun üstünlüğü, demokrasi olacak. Bu yoksa mümkün değil o şehirde, ülkede sermaye de ticaret de olmuyor. Sorunların, çıkan ihtilafların en kısa sürede çözümlenmesi gerekiyor” diye konuştu. Yatırım yapılırken istenen belgeler ve sağlanan kolaylıklar konusunda Türkiye’nin ciddi çalışmaları hayata geçirdiğini anlatan Birkan, “Hepimizin bildiği gibi bir klasik yargılama metodu var. Bu yargılama metodu haklı, bildiğimiz bir metot ama maalesef usülüyle beraber zamana yayılan bir metot. İletişimin ve teknolojinin hızlanmasıyla beraber artık bu tür çözümler, maalesef iş insanlarına, sanayicilere, insanlara tatmin edici gelmiyor” ifadelerini kullandı.

46 ülke imzaladı

Sadece yerelde ara buluculuğun bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Birkan, Türkiye’nin ihracat ve ithalat yapan bir ülke olduğunu söyledi. Birkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yabancılık unsuru olan birçok şirket ülkemizde, şehrimizde hizmet ediyor. Bunlarla da aramızda problemler çıkıyor. Yereldeki ara buluculuğu 7 Ağustos’ta imzalamış olduğumuz Singapur Sözleşmesi ile uluslararası platforma taşıdık. Orada 46 ülke imzaladı ama diğer ülkelerin de imzasına açık. Tahminim bir yıl sonra Birleşmiş Milletler’e üye olan hemen hemen her ülke, bu sözleşmeyi imzalayacak yani yereldeki bizim yapmış olduğumuz ara buluculuk anlaşmasını aynı zamanda infazını o ülkeler de aynen Türkiye’deymiş gibi ifa edeceğiz ya da orada yapılan bir anlaşma bizim ülkemizde de geçerli olacak.”