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1 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Hukukçu Dostlar 5-6 Ekim'de Ankara'da buluşuyor

01 Ekim 2024, Salı
Türkiye’nin dört bir yanından toplantıya gelmesi planlanan hukukçular hem tanışıp hasbihal etmek hem bilgi ve tecrübelerini paylaşmak ve hem de ilerleyen dönemlerdeki projelerini planlamak için Ankara'da buluşma kararı aldı.

Aralarında Yeni Asya Gazetesi’nde yayınlanan Hukukçu Gözüyle sayfasını hazırlayan ekibinin de yer aldığı Hukukçu Dostlar grubu, hukukçu genç yazarlar yetiştirmeyi de hedefliyor. Toplantıda meslekî konularda görüş alışverişinde bulunulmasının yanı sıra; özellikle kıdemli hukukçuların tecrübelerini genç hukukçularla paylaşmaları, buhranlı bir dönemden geçen hukuk ve yargılama faaliyetlerinin geleceği ile bu süreçte yapılması gereken mesleki faaliyetlerin planlanması amaçlanıyor.

Haber Merkezi

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