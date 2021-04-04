Hukukçulardan çağrı

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Genel Merkezi, milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergeriloğlu’nun tutuklanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak mücadeleye çağırdı.

Açıklamada, Meclis’in işlevsizleştirilerek seçmen iradesinin siyasal iktidar tarafından hiçe sayılmasına tepki gösterilerek, Gergerlioğlu’nun azınlıkların ve kamusal alanda yok sayılan tüm öznelerin sesi olduğuna dikkat çekildi. Gergerlioğlu hakkında kesinleşen cezanın, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlâli olduğuna dikkati çeken açıklamada, “Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi seçme ve seçilme hakkının ihlâlidir, Gergerlioğlu’nun meclis koridorlarında ve evinde onur kırıcı muamele ile gözaltına alınması işkence görmeme hakkının ihlâlidir. Hekim raporuna rağmen hapishaneye götürülmesi ise hem sağlığa erişim hakkının ihlali hem de düşman ceza hukukunun tezahürüdür” ifadeleri yer aldı.

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