Hukuksuzluk girdabı herkesi yutuyor

Gazeteci Müyesser Yıldız, tahliye olmasının ardından cezaevi önünde açıklama yaptı.

Yıldız, yaptığı açıklamada, “Sonuç benim açımdan çok sevineceğim bir şey değil. Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir, sonra buldurur misali oldu. Berbat, baştan sakat bir dosya. Normalde bugün savunmalardan sonra kovuşturmalara yer yok kararı verip kapatmaları, bu dosyayı hazırlayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunmaları lazımdı ama yapmadılar, devam ettirmek istiyorlar. Bu hukuksuzluk girdabı adım adım hepimizi yutmaya devam ediyor. Eğer biz direnmezsek ne 2023’ü, ne süper ülkeyi ne de destan yazan ülkeyi görürüz. Önce hukuk devleti olmak zorundayız” dedi.