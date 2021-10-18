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18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Hukukta vahim tablo

18 Ekim 2021, Pazartesi
HSK üyesi Kocabey’in Bahçeli ile görüşerek ve “Hukuk, adalet kalmadı” diyerek istifa etmesi, gelinen noktanın vahametini gösteriyor.

HSK SİYASİ FAKTÖR HALİNE GELDİ

Taha Akyol: “AKP bürokrasisinde beklediği hassasiyeti görmeyen Bahçeli uyarıda bulunmak istemiş ve aslında memnun olduğu Av. Hamit Kocabey’i bu amaçla istifa ettirmiş. Böyleyse, HSK bu dozda bir siyasî faktör haline gelmiş demektir, vahimdir. İYİ Partililere göre, Kocabey “hukuk, adalet kalmadı” diye yakınıyormuş. Böyleyse yine vahimdir.”

HUZUR, ADALETE TESLİM İLE OLUR

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun değerlendirmesi: “Toplumsal huzur; adalete teslim olmakla sağlanır, adaleti teslim almakla değil! Aniden yapılan atamaları, görevden almaları tartışırken; Hakimler ve Savcılar Kurulunda açıklama yapılmaksızın gerçekleşen istifayı aklımız, mantığımız kabul etmiyor. Endişemiz büyüyor!” 

***

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol ve SP Lideri Temel Karamollaoğlu, HSK üyesi Hamit Kocabey’in istifa sürecinde yaşananlar ile ilgili hukukun vahim bir hale geldiğine dikkat çekti.

Karar Gazetesi Yazarı Taha Akyol, MHP kontenjanından Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na seçilen Av. Hamit Kocabey’in istifasını, “Cumhurbaşkanlığı Sisteminin yol açtığı ağır kurumsal sorunların bir dışavurumu” olarak yorumladı.

Akyol, dünkü yazısında, “Rivayet muhtelif… İsmail Saymaz’a göre, AK Parti bürokrasisinde beklediği hassasiyeti görmeyen Bahçeli sert bir uyarıda bulunmak istemiş, aslında çalışmalarından memnun olduğu Av. Hamit Kocabey’i bu amaçla istifa ettirmiş. Böyleyse, HSK bu dozda bir siyasî faktör haline gelmiş demektir, vahimdir. Kocabey’i yakından tanıyan İYİ Partilerden benim dinlediğime göre, Kocabey “hukuk, adalet kalmadı” diye yakınıyormuş, hukukçu kimliğiyle istifa etmek istediğini Bahçeli’ye anlatmış o da onaylamış. Böyleyse yine vahimdir, ülkede hukukun, adaletin ne durumda olduğunun bir ifadesidir. Bahçeli ile “istişare ederek” istifa ettiğini belirten Kocabey’in “hiçbir yanlışa göz yummadık” diye vurgulaması dikkat çekicidir” ifadelerini kullandı. 

Sistemin eseri

“Bütün denetimsiz ve dengesiz sistemler gibi CB sistemi de kurumları ezdi” diyen Akyol, “AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, daha bir yıl yeni dolduğunda sistemde “yer yer kireçlenmeler” olduğunu söylemişti. (11 Temmuz 2019) CB Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında Beştepe’de çalışma başlatılmıştı. Oktay’a göre, sistemde sorun yoktu, sorunlar “uygulama kaynaklı” idi, meselâ “inisiyatif almak istemeyen yöneticiler… Külliye’ye soralım diyorlar”dı. (11 Mart 2021) Bürokrasiyi kilitleyen bu tavır tam da sistemin eseridir… Merkez Bankası’nın getirildiği duruma bakın… Yirmi ayda üç başkan azledildi, dördüncüsü şimdilik devam ediyor. Başkanlar yardımcıları, PPK ve bölümlere kadar personel değişikliği yapıldı… Faiz indirimine “karşı oy” yazan üç yönetici birkaç gün önce azledildi… Böyle bir sistemde hangi bürokrat, bırakın inisiyatif almayı, öncelikle “Külliye’ye soralım” demez mi? Bunu en iyi bilmesi gereken, bürokrasi kökenli Sayın Fuat Oktay’dır” şeklinde yazdı.

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Huzur adalete teslim olmakla sağlanır

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey’in istifası ve açıklamasına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sert tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey’in istifa sürecinde yaşananlara “Toplumsal huzur; adalete teslim olmakla sağlanır, adaleti teslim almakla değil!” açıklaması yaptı. Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Toplumsal huzur; adalete teslim olmakla sağlanır, adaleti teslim almakla değil! Aniden yapılan atamaları, görevden almaları tartışırken; Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda açıklama yapılmaksızın gerçekleşen istifayı aklımız, mantığımız kabul etmiyor. Endişemiz büyüyor!” ifadelerini kullandı.

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