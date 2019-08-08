Hükümlülerin cezaları kamu yararına çalıştırılarak infaz edildi

Denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlülerin ürettiği sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıldı.

Denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlülerin ürettiği sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıldı.

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü kapsamında hükümlülerin cezaları çeşitli faaliyetlerde bulunmaları karşılığında infaz edildi.

Bu kapsamda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin koordinesinde bazı hükümlüler okulların onarımında görev aldı. Bin 900 okul, 5 bin hükümlü tarafından boyandı, aynı zamanda elektrik ve su tesisatı onarıldı.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü çerçevesinde de Bolu İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Müdürlüğü’nde hükümlüler, çeşitli dönemlerde yaşlılar için hizmet verdi. Bazı yaşlılara kuaför hizmeti veren hükümlüler, huzurevlerinin çevre düzenlemesinde de ter döktü.

Hükümlüler, toplum yararına hizmet etmek için çalıştı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hayata geçirdiği projeyle de hükümlüler, ihtiyaç sahipleri için çalıştı.

"Yeşeren Umutlar" projesi kapsamında meslek edindirme kurslarında eğitim alan hükümlüler, sebze üretimi yaptı. Hükümlülerin ürettiği salatalık, domates, patlıcan, biber, yeşil soğan ve marullar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün "Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar Projesi" kapsamında da hükümlüler, yaşlı ve engelli vatandaşlarla ilgilendi, evlerin onarımlarında hizmet verdi.

Bunun yanı sıra kamu kurumlarında da ücretsiz çalışan hükümlüler, bu kurumlarda da toplum yararına hizmet etmek için çalıştı.

Bu çerçevede de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde ücretsiz çalışarak cezalarını çeken hükümlüler, son 3 yılda 6 milyon 500 bin kitabın tasniflenmesinde, bu kitapların bin 400 kütüphaneye gönderilmesinde görev aldı.