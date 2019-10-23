Hulusi Akar: ABD'den Patriot alabiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'nin F-35 jetlerinin üretimi konusunda yaşadığı anlaşmazlığın aşılacağını umduklarını belirterek, ABD'den Patriot hava savunma sistemi alabileceklerini ifade etti.

Reuters'a konuşan Bakan Akar, ABD yaptırımlarının geçici olduğuna inandıklarını belirterek, Almanya'nın teklif ettiği güvenli bölge önerisini de perşembe günü dinleyeceklerini kaydetti. Akar, "Perşembe günü konuyu Alman muhataplardan dinleyeceğiz" dedi.

Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili de konuşan Akar "200 IŞİD militanını uygun bir yerde muhafaza ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı tamamlandı, asayiş için görev sürüyor. Asayiş bölgesinde kaldıysa teröristlerin temizlenmesi için çalışma yapacağız. Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok." dedi.

"Suriye'de yapılması planlanan 12 gözlem noktasının sayısı artabilir"

TSK'nın kimyasal silah kullanmasının söz konusu olmadığını ifade eden Bakan Akar, "Envanterde kimyasal silah yok. Suriye'de 12 gözlem noktası değerlendiriliyor, şartlara göre sayı değişebilir" açılamasında bulundu.

Türkiye'nin NATO'nun merkezinde olduğunu vurgulayan Akar, "Suriye rejimiyle sıcak temasın olmaması gerektiğini ve Rusya'nın bu konuda elinden geleni yapacağını" sözlerine ekledi.