Hulusi Akar'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge konusunda ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ettiklerini belirterek "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter" dedi.
Akar'ın açıklaması şöyle:
"ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz."