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14 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hürriyetlerde de ilerlemeliyiz

14 Ekim 2019, Pazartesi
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Yalnızca ekonomide değil temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan hakları gibi konularda da ilerleme kaydetmek zorundayız” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski,  Bodrum’da bir otelde düzenlenen Bodrum Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) 8. İş İnsanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada,  demokrasi alanında ilerleme kaydeden ülkelerin gelişmiş ülkeler ligine daha kolay çıktıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: “Yalnızca ekonomide değil temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan hakları gibi konularda da ilerleme kaydetmek zorundayız. İçeride ve dışarıda ülkemize, kurumlarımıza ve demokrasimize güveni arttırmak, ekonomimizi de güçlendirecektir. Böyle bir zeminde yatırım ortamının iyileşmesini sağlayabilir, iş insanları olarak işlerimize, rekabet gücümüze çok daha fazla odaklanabilir, istihdam oluşturabiliriz. Yine böyle bir zeminde, ülkemizin 21’inci yüzyılda küresel rekabet gücü için elzem olan Avrupa Birliği süreci ve çağa uygun bir Gümrük Birliği anlaşması güncellenmesi de mümkün olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye hem Avrupa siyasal ve ekonomik sistemi içinde yer alan hem de Avrasya merkez olarak yükselen bir ülke olmayı başardıkça dünyada güçlü bir demokrasi, ekonomi, teknoloji ve sosyal kalkınma ülkesi olacaktır.” Muğla - aa

Dönüşüm bütün boyutlarıyla hızlandırılmalı

Turizm sektörünün ekonominin dinamolarından biri olmaya devam ettiğini belirten Kaslowski, “Sektörde yaşadığımız daralma dönemi bize yatırım ve iş ortamının güven unsuruna, öngörülebilirliğe ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Bu dönem sektörün sürdürülebilirliği açısından hayatî birçok konuyu etraflıca bir kez daha gözden geçirmemizi sağladı” ifadelerini kullandı. Bodrum’un potansiyeline dikkati çeken Kaslowski, şöyle devam etti: “Sektörde dönüşümü tüm boyutlarıyla hızlandırmalı ve ülkemizin marka değerinin yükseltilmesi yönünde inovatif tedbirlere ağırlık vermeliyiz. Bu süreçte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının misyonu ve etkinliği kuşkusuz çok kritik rol oynayacaktır. Yatırımların yenilenmesi, trendleri dikkate alarak yeni yatırımların cesaretlendirilmesi gibi önümüzdeki dönem için birçok önemli konu var. Bunların arasında ülkemizin kitle turizmi dışında dört mevsim yoğun talep gören bir turizm merkezi haline gelebilmesi için potansiyeli arzu edilen seviyeye çekmeyi çok çok önemli görüyoruz.” 

Etiketler: hürriyet, ilerleme, TÜSİAD
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