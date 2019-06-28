İBB’den istifalar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eden Baraçlı, “Yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz” dedi. İBB Genel Sekreteri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, yazılı açıklamayla görevlerini bıraktıklarını duyurdular. Açıklamada, 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin demokratik bir ortamda gerçekleştiği ve Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçildiği hatırlatıldı.

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