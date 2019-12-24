İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de kabine toplantısında açıklama yapıyor.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Brexit sonrasında Türkiye İngiltere ilişkilerinin yoğunlaşarak devam edeceğini söyleyebilirim."

"İdlib'deki durum kritik bir şekilde devam ediyor. Geçen yıl 4 ülke varılan mutabakat vardı. Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya Federasyonu olarak mutabakat yapılmıştı. Bu geçen yıl büyük oranda uygulandı. En son geçen Ağustos ayında bir ateşkes daha yapıldı. İdlib'deki durumun nispeten daha sakin tutulması için adımlar atıldı. Bizim İdlib'de 12 askeri gözlem noktamız var. Fakat son dönemde İdlib'de rejim ihlallerinin giderek arttığını görüyoruz. Rusya tarafına endişelerimizi ilettik fakat maalesef somut bir adım atılmadı. Dün heyetimiz Moskova'daydı. Orada içinde bulunduğumuz bu saatler içinde rejim saldırılarının durdurulması konusunda çalışma yapacaklarını söylediler. Yeni bir ateşkesi bekliyoruz. Aksi halde İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak, Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olacak. Siyasi süreci sabote edecek sonuçları olacaktır. Bu hususun altını özellikle çizmek istiyoruz."

"Fırat'ın doğusunda da YPG/PYD terörizmi devam ediyor. Bu terörist örgüt ana kimliğini değiştirmedi. Zaman zaman bize gelip YPG/PYD'yi PKK'dan ayrıştıralım teklifleriyle geldiler. Biz bunun vakit kaybından başka bir şey olmadığını ifade ettik. Zaman zaman ABD'nin zaman zaman Rusya'nın YPG ile çeşitli şekillerde iletişime girdiğini gözlemliyoruz. Bu terör örgütüyle girilen her türlü angajman teröre verilmiş bir destektir. Bizim sınırlarımıza dönük bir hareketlilik olursa Türkiye olarak bunun karşısında duracağız."

"Suriye'de savaş sona erecekse herkesin terörle mücadele konusunda net bir tavrının olması lazım. Siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konusunda da tavizsiz destek verilmesi gerekiyor. Bu sadece Türkiye'ni n sorumluluğunda olan bir mesele değildir. Uluslararası toplum üstüne düşen görevi yerine getirmeli. Suriye halkının barış selamet ve huzuru için çaba içinde olunmalıdır. Önümüzdeki hafta bu konularda kritik görüşmeler olacak."

"Bütün dünyanın takip ettiği Libya'daki iç savaş hepimizi üzmektedir bizi de doğrudan ilgilendirmektedir. Libya'da askeri bir çözümün söz konusu olmadığı söyleniyor fakat başka ülkeler meşru hükümeti hedef alan kanada askeri, siyasi, parasal destekler vermeye devam ediyor. Libya siyasi mutabakatı çerçevesinde sorunun askeri yöntemlere başvurmadan çözülmesi için bir süreç yürütülüyor. Biz de bu sürecin bir parçasıyız. Fakat bu zirveyle ilgili hazırlıklar devam ederken aynı zamanda Hafter'e daha fazla asker göndermek, silah göndermek öncelikle bu süreci sabote etmek demektir. Uluslararası toplumun Hafter'e net bir mesaj vermesi gerekiyor. Aksi halde Trablus'ta ve Libya'nın diğer bölgelerinde çok daha kanlı bir iç savaş kaçınılmaz olacaktır. Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz. Libya halkını bu zor günlerde tek başına bırakamayız. 27 Kasım'da Libya hükümeti ile iki tane anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalardan rahatsızlık duyan çevreler var. Bunu anlamakta bazen zorlanıyoruz. Libya başka ülkelerle bu tür anlaşmalar yaptığında böyle bir tavır içine girmemesi anlaşılır bir şey değil. Üçüncü ülkelere tehdit teşkil etmeyen bir karşılıklı işbirliği anlaşmasından bahsediyoruz. Kopartılan gürültüye baktığınızda "Türkiye Libya'yı işgal edecek" gibi haksız ithamları görüyoruz. İki anlaşma da ulusal çıkarlarımızı 'kazan-kazan' çerçevesinde Libya ile garanti altına alacaktır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan herhangi bir planın hayata geçmesi mümkün değildir. Devlette süreklilik esastır. Kaddafi döneminde de anlaşmalar vardı bu hükümetle de yapılan anlaşmalar var."

Türkiye'nin güvenliği Misak-ı Milli sınırları ötesinde başlar. Güvenlik çemberini çok daha geniş bir ağda çizmek zorundayız. Çevremizde olup biten hadiselere bizim duyarsız kalmamız mümkün değil. Attığımız adımları hiçbir zaman emperyalist güdülerle yapmıyoruz. Bunu Irak'ta da yaptık, İran'da da yaptık. Sahada ve masada güçlü olmak bir tercih değil zorunluluktur. Umarız 2020 yılı hem çatışma bölgelerinde hem de geniş coğrafyamızda barışın huzurun hakim olduğu bir yıl olur."