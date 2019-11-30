İç güvenliğe sivil denetim

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından iç güvenlik sektörünün sivil ve demokratik gözetimine geçişi sağlayacak projenin resmi açılışı 28 Kasım günü yapıldı.

24 aylık proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülecek. Projenin ilk bileşeni (2008-2010) sivil ve demokratik gözetim kavramının ve Türkiye genelinde yaygın olarak İlçe Kaymakamları ve Valiler tarafından kullanılan, iç güvenlik sektörünün sivil yetkililerce denetlenmesi hakkının geliştirilmesini amaçlıyordu. İkinci bileşen kapsamında (2012-2014), önceki Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonları deneyimi genişletilerek sayıları 9’a çıkarıldı.

Projenin üçüncü bileşeni önceki gün(28 Kasım) itibariyle başladı. Proje kapsamında Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonları ‘nın çalışmaları sürdürülerek ilâve 10 komisyon ile sayıları arttırılacak. Güvenlik güçlerinin gözetimi için 5 yıllık bir stratejinin yanı sıra tamamen işler durumda ve etkili bir Meclis denetimi stratejisi geliştirilecek. Bileşen kapsamında mevzuatta iyileştirmeler yapılacak, alanında uzman 500 kişiye eğitim verilecek ve sivil ve demokratik gözetim konusundan kamuoyu ve medyada farkındalık oluşturulması sağlanacak. Etkinlik münasebetiyle açıklamada bulunan AB Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: “Kolluk ve diğer güvenlik güçlerinin sivil gözetimi demokratik toplumların önemli bir bileşenidir. AB üyeliğine aday her ülke için bu kilit bir husustur zira hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygıya olan bağlılıklarını göstermektedir.”

İstanbul – Yeni Asya