İçiniz sızlamıyor mu?

Sağlıkta şiddete her geçen gün yenisi ekleniyor.

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde veri hazırlama personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı Ömer Söylemez, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darp edilerek kanlar içerisinde bırakıldı. Söylemez’e geçmiş olsun dileklerini ileten Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sağlıkta şiddet olayları karşısında kınamaktan başka çözümlerin de bulunduğunu belirterek, “ Devletimiz, Bakanlığımız neyi beklemektedir? Sağlık çalışanları can kayıplarının, darp olaylarının, sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddetin odağı haline geldi. Caydırıcı ceza, tedbir, eğitim, farkındalık, ne yapılması gerekiyorsa hiç vakit kaybedilmeden tamamlanmalıdır. Pandemi koşullarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının bu vaziyeti hiç mi yüreklerinizi sızlatmıyor?” dedi. Ankara - Recep Gören

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