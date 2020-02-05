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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İdlib şehitleri dualarla uğurlandı

05 Şubat 2020, Çarşamba 19:14
İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Deprem, Piyade Uzman Onbaşı Kurt ve Piyade Uzman Onbaşı Yıldız ebedi yolculuklarına uğurlandı.

İdlib şehitlerinden Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Hatay'da düzenlenen törenin ardından ambulansla Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Evli ve bir çocuk babası Deprem'in naaşı, burada helalliğin alınmasından sonra İrfanlı Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Berna Deprem, kucağına aldığı 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ile birlikte eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra şehidin naaşı, Çamiçi Şehitliği'nde toprağa verildi.

Mardin'deki 70. Mekanize Tugay Komutanlığı Destek Tabur Komutanlığı'ndan, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde geçici görevlendirilen Deprem'in, şehit olmadan iki gün önce babaevine izne geldiği öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı Kurt Gaziantep'te ebedi yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt için Gaziantep Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kurt'un cenazesi daha sonra tören için Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Abdurrahman Kurt, annesi Döndü Kurt ile eşi Emine ve çocukları Döne (3) ile Abdurrahman (2) Kurt katıldı.

Törende ayrıca Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve şehidin silah arkadaşları da hazır bulundu.

Şehidin eşi Hatice Kurt, cenaze aracına konulan tabuta tülbentini bırakarak gözyaşı döktü.

Kamuflaj giydirilen şehidin kızı Döne'nin, zaman zaman babasının tabutuna asker selamı verdiği görüldü.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Piyade Uzman Onbaşı Yıldız ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kadir Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşının uçakla getirildiği Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra kara yoluyla Paşacık Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehit Yıldız'ın naaşı, Ulu Cami'ye getirildi. 

Burada şehidin eşi Türkan ve babası Atay Yıldız ile kardeşlerinin güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.

Şehidin ağabeyi Hacı Yıldız, tabuta sarılıp "Hakkını helal et şehit kardeşim" diyerek asker selamı verdi.

Şehidin 6 aylık kızı Ebrar Yaren Yıldız, dedesi Atay Yıldız tarafından Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine bırakıldı. 

İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Yıldız'ın naaşı, Aksaray Şehitliğine defnedildi.

AA

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