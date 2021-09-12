İhtilallere boyun eğmedik

41. yılı geride kalan 12 Eylül darbesine de teslim olmayıp, bedel ödemeyi göze alarak ve ödeyerek demokrasi mücadelesi vermiştik.

Cesareti imanımızdan alıyoruz

Kurucularımızdan Mehmet Kutlular, İşte Hayatım kitabında o dönemi anlatırken, herkesin sustuğu ihtilâl ortamında Yeni Asya’nın yanlışları cesaretle eleştirdiğini, bu yayınlarının darbecileri çok rahatsız ettiğini, uyarılmak için çağrıldığı Sıkıyönetim Komutanlığında “Bu cesareti nereden alıyorsunuz?” diye sorulunca “İmanımızdan” cevabı verdiğini ifade etmişti.

Darbecilerin tekliflerini reddettik

Kutlular, darbecilerin ilettiği “Şartlarımıza uyun, birlikte çalışalım” tekliflerini reddettiğini söylemiş ve sonrasında Yeni Asya’ya, ihtilâl yönetimi tarafından tamamen hukuksuz bir şekilde toplam 470 gün kapatılmak suretiyle ağır bir bedel ödetilmişti. Ama Yeni Asya buna rağmen duruşunu bozmadı, farklı isimlerle çıkardığı gazetelerle mücadelesini sürdürdü.

Aynı duruşla yola devam ediyoruz

52 yılı aşkın yayın hayatında 12 Eylül gibi 12 Mart, 28 Şubat ve 15-20 Temmuz müdahale ve hukuksuzluklarına da karşı çıkarak hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Yeni Asya, bu dönemlerde de çok ağır bedeller ödemesine rağmen bu prensip temelli duruşunu hiç bozmadan ve aynı kararlılıkla yoluna devam etti ve ediyor.