İktidar sosyal yardımlara da göz dikti

Sermayeye her fırsatta teşvik ve muafiyetlerle vergide iltimas geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahsilatta rotasını vatandaşın cebinden geri çevirmeye niyetli değil. Bakanlık şimdi de milyonlarca kişinin aldığı sosyal yardımlara göz dikti.

İlk hedefte ise kadınlar bulunuyor. İlk kez Türkiye gazetesinin dile getirdiği iddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, boşanan kadınların faydalandığı sosyal yardımları incelemeye aldı. İktidarın sosyal yardımlara mecbur hale getirdiği milyonlarca kişi, Maliye tarafından incelenecek. İncelemeler sonucunda kişinin sosyal yardımı kesilebilecek. BirGün’ün haberine göre, bakanlığın neye göre tespit yapacağı ise henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, kayıt dışı çalışanların da inceleneceği açıklandı. Kayıt dışı çalışma ile mücadele için 22 yılda etkin adımlar atmayan AKP iktidarı, yardımları geri çekebilmek için kişinin istihdam edilip edilmediğine bakacak.

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