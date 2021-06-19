İktidarın elinde yeterince güç var

Koç Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Dr. Murat Somer de iktidarın nefret dili ve söyleminin bu tür saldırıları kolaylaştırdığı, saldırganları cesaretlendirdiği tesbiti yapıyor.

Somer, “İktidarın ve güdümündeki medyanın kullandığı düşmanlaştırıcı dili ve söylemi muhalefet kullanmış olsaydı, iktidarın 2015’ten beri kurduğu hukuk düzeni içindeki savcılar, terörle iltisaklı olmak, bağlantılı olmak suçundan ilgili kişilere dava açardı. İktidarın elinde bu tür olayların olmasını engellemek için yeterince güç ve imkân var. Neden engellenmiyor. Engellenmiyorsa, bu olaylara göz yumuluyor, hatta birileri bundan fayda umuyor demektir” yorumu yapıyor. Saldırıdan sonra muhalefetin demokrasi, hukuk, toplumsal barış ve huzur temelinde ortak bir tavır sergilediğine, ortak açıklama yapmasalar da saldırıyı ve arkasındaki niyetleri kınayan, lânetleyen benzer açıklamalarla birbirlerine yaklaştıklarına vurgu yapıyor.

Okunma Sayısı: 287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.