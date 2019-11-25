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26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

İl Kongresine DP Genel Başkanı Uysal da katıldı: İzmir'de Dökmeciler güven tazeledi

25 Kasım 2019, Pazartesi
İzmir Demokrat Parti İl Kongresi 24 kasım 2019 Pazar günü Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin UYSAL’ın katılımı ile gerçekleşti. Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Metin Dökmeciler yeniden seçilerek güven tazeledi.

Başkan adaylarından Tamer YENTÜR’ün Metin DÖKMECİLER lehine çekilmesinin ardından seçimler iki ismin adaylığıyla gerçekleşti.

DP İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler ve DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal

Seçim sonucunda Metin Dökmeciler 108 oy alarak il başkanlığında güven tazeledi. Diğer aday Mevlüt Gür 46 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. 208 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede toplam 155 oy kullanıldığı bildirildi

Yeniden seçilen Dökmeciler yaptığı konuşmada tüm partilileri kucakladığını belirterek, teşekkür etti. 'Kazanan hepimiz yani Demokrat Parti olmuştur' ifadelerini kullanan Dökmeciler diyerek tüm partililere birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

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Yeni Asya EuroNurTv - Sinan Berk Mermer

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