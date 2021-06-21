İlk ifadesi basına yansıdı

SBK Holding’in başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklayarak ABD’yi dolandırdığı suçlamasıyla Avusturya’da gözaltına alınmasının ardından ilk ifadesi de basına yansıdı.

Korkmaz’ın gözaltına alındığını ilk duyuran abcgazetesi’nden Serkut Bozyel ve Ali Isıyel’in haberine göre, Korkmaz’ın ilk ifadesinde, iş yaptığı siyasilerle ilgili bilgi vermeyi teklif ettiği ancak ABD’li yetkililerin, davanın ‘kriminal’ olması ve ‘siyasi bir tarafının olmaması’ gerekçesiyle öneriyi reddettiği iddia edildi. Böylece Sezgin Baran Korkmaz’ın anlaşma seçeneğinin önünden kaldırıldığı belirtiliyor. Korkmaz’ın ifadesinde rüşvet çarkından bahsettiği, sadece bayramlarda emniyet müdürlerine verdiği rüşvetin 3 milyon doları bulduğunu söylediği öğrenildi. İfadeye göre; özellikle İstanbul Emniyeti’nin içinde Korkmaz’dan büyük rüşvetler alındı, bu rüşvetlerin içindeyse saat, bileklik, kolye gibi hediyeler bulunuyor. Korkmaz’ın ‘çok sevdiği’ gazetecilere ise altın kalem hediye ettiği iddia ediliyor.