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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İmamoğlu: İstanbul'un en demokrat belediye başkanı olacağım

04 Mayıs 2019, Cumartesi 16:45
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesini ziyaret etti. Burada halka hitap eden İmamoğlu, "Katılımcı demokrasiyi göstereceğiz. İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım göreceksiniz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret ederek başkan seçilen Şerdil Dara Odabaşı'nı tebrik etti. İmamoğlu, tebrik ziyaretinin ardından belediye binası önünde halkla buluştu.

"İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel ramazan bayramını yaşayacak" diyen Ekrem İmamoğlu, 16 milyon insanı kucaklayacaklarını tekrarladı. 

Hep birlikte çalışacaklarını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un yaşayanları kadınları, gençleri, sanatçısı, işçisi, emeklisi, iş insanı fark etmiyor. Herkes bu şehrin gönüllüsü olacak. Hep beraber bu şehri ayağa kaldıracağız. Her yerde festivaller olacak. Biz neyi ispat edeceğiz? Biz belediye başkanı seçtik bizi bir araya getiriyor diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL EN GÜZEL BAYRAMINI YAŞAYACAK'

​İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel ramazan bayramını yaşayacak. Bu millet kararını vermiştir. 16 milyon insanımızı kucaklamaya geldik.

İnsanına lütuf buyuran değil görevini yapan belediye başkanı olacağım. 

Bütün bu politikalarımızı faaliyetlerimizi İstanbul'da en güzel şekilde hayata geçireceğiz. Şeffaf olacağız. İstanbul meclisimizi açığa çıkardık. Neymiş İBB meclisinde çoğunluktalarmış. İstanbulun çoğunluğu halk, vatandaş. 

Aynı zarfa atılan oyda ilçe belediye başkanının oyları pırıl pırıl, meclis üyelerine verilen oylar pırıl pırıl ama sıra büyükşehire gelince "Şaibe var" gülerim buna. Bu millet bizi sevdi, sevdi kardeşim. Derdiniz ne?

'TALİMATI 16 MİLYON İNSANDAN ALIRIZ'

Biz kimseden talimat almayız. 16 milyon insandan alırız. Dolayısıyla şeffaflığa devam edeceğiz. Katılımcı demokrasiyi göstereceğiz. İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım göreceksiniz. Birileri bu şehrin yaşayanlarını ayırmaya çalışsa da biz birleşeceğiz.

Efendim beni Çamlıca Camii'nin açılışına davet etmediler. Biz bu memlekete bizi yönetsin diye insanlar seçiyoruz. Biz bu şehirlere bizin işlerimizi yoluna koysunlar diye belediye başkanları seçiyoruz. Kimse kendi cebinden bu şehirlere ve ülkeye yatırım yapmıyor. Her açılış bizim açılışımızdır. Bu milletin parasını çarçur etmeden hizmet edeceksiniz. Bizi bin defa davet etmeseler de biz onları bin defa davet edeceğiz.

'BU ŞEHRİ HEP BERABER AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

İstanbul'un yaşayanları kadınları, gençleri, sanatçısı, işçisi, emeklisi, iş insanı fark etmiyor. Herkes bu şehrin gönüllüsü olacak. Suyun gönüllüsü olacak, suyunu koruyacak bu memleketin. Bu şehrin sokak canlılarını koruyacak. Bu şehrin trafik gönüllüsü olacak. Okulların önünde çocukların geçişine yardımcı olacak. Hep beraber bu şehri ayağa kaldıracağız. Her yerde festivaller olacak. Festivallerin gönüllüleri olacaklar. Biz neyi ispat edeceğiz? Biz belediye başkanı seçtik bizi bir araya getiriyor diyeceğiz.

Ben 10 yıldır 5 yıldızlı sofralara gitmiyorum. Size ve bu şehrin belediye başkanlarına da tavsiye ediyorum; bu şehrin evlerinde iftara gideceğiz. Ramazanın ilk günü Sultanbeyli'de rastgele bir evin kapısını çalacağım.

Kadıköy belediye başkanımızla birlikte çok güzel işler yapacağız. Kimsenin hakkını yemeyiz ve ama hakkımızı da yedirmeyiz. 

Etiketler: İstanbul, belediye, Kadıköy, ramazan
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