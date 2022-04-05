İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’na tepki

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifinin reddedilmesiyle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na tepki gösterdi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'nu eleştirerek, "Bakan Bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul’da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul’a ihanet ediyorsun. Yazık!" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 50 zam istiyoruz"

Günde 600 bin litre akaryakıt kullandıklarını belirten İmamoğlu, "Biz yüzde 50 zam istiyoruz niye? Vatandaşımızı korumak için. Oradaki bakanlık temsilcileri sadece konuşuyor. Diyor ki esnafa yüzde 32 yapacağız ama İBB’ye yüzde 18 yapacağız. Yani senin mazot zammının yüzde100 olduğu yerde sana yüzde 18 yapacağız diyor.” dedi.

Pazartesi günü Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.