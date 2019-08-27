İmamoğlu: Vakıflara aktarılan 357 milyon lirayı kestik

Ekrem İmamoğlu, İBB'den vakıflara aktarılan kaynaklarla ilgili, "İptal edilmiş 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Belediye bünyesinde 200 bin kişiye iş bulma sözü hatırlatılan İmamoğlu, "Bu bizim 5 yıllık planımız. Şimdiden çalışmalarımıza başladık. Bana sorduğunuz ama iktidara soramadığınız bu soruyu ben sorayım onlara. İktidar işsizlik ve istihdamla ilgili ne yapacak?" ifadesini kullandı.

İmamoğlu bir gazetecinin "Seçimlerden önce İBB’deki araçları Yenikapı’da sergileyeceğinizi söylemiştiniz" sorusuna, "Araçlar konusunda ben her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. Araçla ilgili kısımda da ciddi bir yol aldık. Ne yazık ki israf var. Nasıl bir israfın olduğunu gözler önüne sereceğiz" yanıtını verdi.

'MİLLETİN PARASINI NEREYE HARCIYORSUNUZ?'

İBB'nin vakıflara aktarılan bütçeleri hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Daha işin başındayız. Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum. İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç" diye konuştu.

'OTOGAR 15 GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLECEK'

İmamoğlu, İBB tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na yönelik 'boşaltın' tebligatına ilişkin, "Arkadaşlarımızdan süre istemişler. 15 gün içerisinde boşaltacaklarını bildirmişler. Arkadaşlarımız da bu süreyi verecektir" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, tatil eleştirileri için de "Tatil konusu yeterince konuşuldu. Herkes bir yorum yaptı. Biz işimizin başındayız" dedi.

'İŞSİZLİK SORUNU DURURKEN İBB'NİN SEÇİLMİŞ BAŞKANINA LAF SÖYLEMEKLE OLMAZ'

"Bu ülkenin büyük bir işsizlik sorunu var" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun bir sebebi var. İktidarın kötü ekonomi yönetimi. Biz İstanbul'da yaşayanlara 5 yıl içinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. Umarım iktidar da işsizlik konusunda tatmin edici bir takvim ortaya koyar. Bu derin sorun dururken İBB'nin seçilmiş başkanına laf söylemekle olmaz."

İmamoğlu, "Altyapı konusunda bütün sorunlu yerlerin çıkarılmasını istedim. Kalıcı çözüm üretelim dedik. Bu tespiti ilk defa biz mi yapıyoruz dedim 'hayır' dediler. 2017'den sonra kimse bir şey yapmamış. Sirkeci'deki sorunu kasım ayı itibariyle kalıcı olarak çözeceğiz. Bunların hepsi kalıcı çözülürse önemli. Bu tür vakalar 21. yüzyılın kenti İstanbul'a yakışmıyor" diye konuştu.