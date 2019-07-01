İmar barışında ödeme süresi belirli şartlarla uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15 Haziran'a kadar başvuranlar, yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar peşin, kalanını ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık'a kadar ödeme yapabilecek.