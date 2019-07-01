"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İmar barışında ödeme süresi belirli şartlarla uzatıldı

01 Temmuz 2019, Pazartesi 10:26
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15 Haziran'a kadar başvuranlar, yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar peşin, kalanını ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık'a kadar ödeme yapabilecek.

AA

Etiketler: imar barışı, yapı kayıt belgesi
Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üst düzey ABD'li yetkililerden tepki çeken bir adım daha

    Adalet ararken terörist ilân ediliyoruz

    İmar barışında ödeme süresi belirli şartlarla uzatıldı

    Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili Türkiye'den ilk tepkiler

    Ders almaya niyetleri yok

    “Başarılı” veya “başarısız” demek çocuğunuzu etkileyebilir

    Bahreyn Çalıştay’ı gerçekçi değil

    Halkın enflasyonu durdurulamıyor

    Hâkim ve savcılar da güvende hissetmiyor

    AYM’de ihsas-ı rey tartışması

    AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter açıklaması

    Sudan'da asker karşıtları yeniden sokaklarda

    İtalya'nın göçmen politikasına Fransa ve Almanya'dan eleştiri geldi

    Milletin vicdanından koptular

    Herkes bildiğini okudu, sonuç ortada

    Japonya'da tepki çeken karar: Ticari balina avı tekrar başlıyor

    AKP'den 'başkanlık sistemi' açıklaması

    'Tarihin en kötü saldırılarıyla karşı karşıya'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ders almaya niyetleri yok
    Genel

    Hâkim ve savcılar da güvende hissetmiyor
    M. Said ZEKİ

    Cezaevleri niçin dolup taşıyor?
    Genel

    AYM’de ihsas-ı rey tartışması
    Mehmet KARA

    1 Kasım’a benzemedi
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye Seti için yeni kampanya
    Ali FERŞADOĞLU

    İstanbul seçiminin yorumu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Halkın enflasyonu durdurulamıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Medrese-i Yusufiye kitap kampanyamız genişliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.