İncirlik koz olmaktan çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik’in kapatılmasının gündeme gelebileceğini işaret etti.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek “ABD, hızla tırmanan S-400- F-35 krizinde Türkiye’ye karşı somut adımlar atmaya başladı…Türkiye de bunun üzerine, ABD’nin bu adımlarına karşı adımlar atabileceğini üst perdeden ifade etti. Ancak ABD, bu krizin tırmanacağını çoktan öngördüğü için, yıllar öncesinden bu yana B planını yapıp, Girit, Ürdün ve Erbil’deki üslere yönelmiş durumda. Bu yüzden İncirlik Hava Üssü, ABD’yi bu aşamada çok zora sokmaz. Türkiye uzun süredir Türkiye’ye bağımlılıktan kurtulma yönünde adımlar atıyor. ABD, Türkiye’nin elindeki kozları elinden almak üzere çok uzun süredir başka bölgesel aktörleri devreye sokuyor” ifadelerini kullandı. Sputnik’in haberine göre, Kürecik Radar Üssü konusunun ise İncirlik Üssü’nden ayrı ele alınması gerektiğine işaret eden Dilek “Kürecik Radar Üssü’nün faaliyete geçmesi için biz ABD ile anlaşma yapsak da bu üs, NATO Savunma Kalkanı projesinin bir parçası oldu. Kürecik Hava Üssü, NATO’nun Avrupa’daki üyelerini korumaya yönelik bir misyona sahip olduğu için Türkiye’nin Kürecik Radar Üssü’nü kapatması, doğrudan NATO’dan çıkmasından farklı bir sonuç doğurmaz. Bu yüzden bu adımın atılması çok mümkün gözükmüyor” dedi.