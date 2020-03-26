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26 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İnfaz indirimi adil olsun

26 Mart 2020, Perşembe 00:48
MECLİSE ÇAĞRI: HAKSIZ KARARLA TUTUKLANANLAR VE MAHKÛM EDİLENLER DE BIRAKILSIN.

Vicdanlar sızlatılmasın

Hukukçular: “Suçlar arasında ayrımcılık yapan bir düzenleme evrensel hukuka, anayasaya ve eşitliğe aykırı olur. Hem vicdanları sızlatır, hem de adaleti engeller.”

“Düşünce suçları”

“Düşünce suçları ve siyasî suçlar nedeniyle cezaevinde olanların düzenlemeden faydalanamaması kabul edilemez. Onlar da dahil edilsin.”

Hukuk vicdan adalet

HAKSIZLIKLAR GİDERİLMELİ

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Terörle Mücadele Yasasındaki sorunlar nedeniyle, terör örgütü üyesi olmadığı halde yardım yataklık adı altında haksızlığa uğrayan çok sayıda kişinin bulunduğunu, bu haksızlıkların giderilmesini kapsayacak bir adıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

YARGILAMALAR DURDURULDU

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM’de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan’a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK’ya yetki verildi” ifadelerini kullandı.

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İnfaz indirimi adil olsun

İnsan hakları savunucuları ve hukukçular, Adalet Bakanlığı’na “Cezaevleri ayrım yapılmaksızın boşaltılmalı” çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını, cezaevlerinde infaza ara verilmesini gündeme getirirken, AKP salgında alınacak tedbirler kapsamında infaz indirimi düzenlemesini hızlandırdı. Düzenlemeye ilişkin taslak metin TBMM’ye sunuldu. İnsan hakları savunucuları ve hukukçular, virüsün Türkiye’ye de sıçradığının açıklandığı 11 Mart’tan bu yana Adalet Bakanlığı’na “Cezaevleri ayrım yapılmaksızın boşaltılmalı” çağrısı yapıyor. Bu çağrının altında cezaevlerindeki doluluk oranı, yetersiz hijyen ve beslenme koşulları gibi gerekçeler yatıyor.  TBMM’ye sunulan taslak metne göre ise uyuşturucu ve cinsel suçlar infaz indirimi kapsamına alınırken, terör ve örgütlü suçlar indirim kapsamı dışında tutuldu. 

Çocuklu annelerin tahliyesi gerekiyor

Demokrasi İçin Hukukçular’dan avukat Yıldız İmrek, koronavirüs salgınının bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek cezaevlerinde salgın riskinin, 300 bini aşkın mahpus, 150 bin cezaevi çalışanı ve onların aileleriyle birlikte toplumu ciddi risk altında bıraktığına dikkat çekiyor. DW Türkçe’ye konuşan İmrek, koronavirüse karşı sosyal mesafe, hijyen ve beslenmenin önemine vurgu yapıyor. Cezaevlerinde kişi başı iaşe bedelinin 8,5 lira olduğunu söyleyen İmrek’e göre 8,5 lira ile kimsenin yeterli, dengeli, bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde beslenmesi mümkün değil. Hijyen koşullarının da iyi olmadığını söyleyen İmrek, “Yapılan görüşmelerde maskelerinin ya da başka koruyucu herhangi bir şeylerinin olmadığı belgelendi. Cezaevlerinde hasta mahpuslar var, 1334 hasta mahpus, 458’i ağır hasta. Bunların öncelikle tahliyesi gerekiyor. Çocuklu annelerin tahliyesi gerekiyor. Açlık grevindeki, ölüm orucundaki mahpusların da çok risk altında olduğu açık” diyor.

Adalet ancak böyle sağlanır

İstanbul Barosu avukatlarından avukat Kemal Aytaç ise Türkiye’de muhalif siyasetçiler, hak savunucuları, avukatlar ve gazetecilerin de terör başlığı altında yargılandığına dikkat çekiyor. Avukat Kemal Aytaç, düşünce suçları ve siyasi suçlar nedeniyle cezaevinde olanların bu indirimden faydalanamamasını Anayasa’ya aykırı buluyor. Koronavirüs salgınına karşı cezaevlerinin suç ayrımı yapılmaksızın boşaltılması gerektiğini söyleyen Aytaç, TBMM’ye sunulan tasarının ise suçlar arasında ayrımcılık yapan bir düzenleme olduğunu belirtiyor. Aytaç, “Düzenleme evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve eşitlik prensibine aykırı. Bu hem vicdanları sızlatır hem de adaletin sağlanmasına engel olur. Toplumda da huzursuzluğa yol açar. Düzenlemenin ayrımsız ve herkesi kapsayacak şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Ancak bu şekilde adalet sağlanmış olur” diyor.

Haksızlıklar giderilmeli

TBMM’de AKP milletvekilleri muhalefet cephesine yeni yargı paketi hakkında bilgi verdi. AKP’yle görüşme sonrasında CHP’li Engin Özkoç, Terörle Mücadele Yasasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle terör örgütü üyesi olmadığı halde yardım yataklık adı altında haksızlığa uğrayan çok sayıda kişinin bulunduğu, bu haksızlıkların giderilmesini kapsayacak bir adıma da ihtiyaç olduğunu belirttik. Şu anda dile getirdikleri düşünceleri, kaleme aldıkları görüşleri, yazıları, kitapları nedeniyle tutuklu bulunan gazeteciler, akademisyenler ve iktidar muhaliflerine yönelik de düzenleme olması gerektiği görüşümüzü ilettik. Hukukçu arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Önerilerimizi içeren bir çalışmayı kendilerine ileteceğiz. Hafta içinde karşılıklı görüşmeler devam edecek” dedi. 

Herkes için eşitlik istiyoruz

VOA Türkçe’nin haberine göre HDP’li Meral Danış Beştaş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce defalarca dile getirdiği “Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir” sözüne uygun olarak infaz teklifi sunması için AKP’ye seslendi. Beştaş, Erdoğan’ı ve AKP’yi o söze dönüş çağrısı yaptıklarını ifade etti. Beştaş, “Bu taslağa göre, çete üyeleri çıkacak ama toplantı gösteri yürüyüş hakkını kullanan gençler çıkamayacak, cezaevinde kalacak. Katiller çıkacak ama gazeteciler çıkamayacak. Sadece gerçek haber yaptıkları için tutuklanan gazeteciler çıkamayacak. Kadın katilleri çıkacak, canavarca eşini kardeşini öldüren caniler çıkacak ama Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ ya da İdris Baluken çıkmayacak. Hırsızlar çıkacak ama Osman Kavala çıkamayacak ya da başka yazarlar çıkamayacak. Bu yönüyle bunu kabul edilemez buluyoruz. İnfazda herkes için eşitlik istiyoruz” dedi.

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