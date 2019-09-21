İnfaz indirimi bir sonraki pakete kaldı

TBMM’nin yaz tatiline girmeden önce hazırlanan taslak metinde yer alan ve kamuoyunda “af” olarak da nitelendirilen infaz indirimine ilişkin düzenleme yeni metinden çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeyle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasa’da yer alan “denetimli serbestlik” ile ilgili hükümlerde değişiklik yapılması düşünülüyor. BBC’nin haberine göre, cezaevlerindeki doluluğun azaltılması gerekçesiyle üzerinde çalışılan düzenleme, bazı suçlar istisna tutulmak kaydıyla, alınan cezaların infazında indirim öngörüyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre Adalet Bakanlığı, kapsamı henüz netleşmemekle birlikte, terör, kasten adam öldürme, çocuk istismarı, cinsel saldırı suçları gibi istisnalar hariç suçlardan hüküm giyenlerin cezaların infazında indirim üzerinde çalışıyor. Yansıyan bilgiye göre istisna kapsamına alınan suçlar dışında ceza alanlar için yüzde 50 oranında infaz indirimi seçeneği üzerinde duruluyor. Buna göre yasayla istisna tutulacak suçlar dışındakiler, verilen cezanın yarısını cezaevinde tamamladıkları takdirde, “denetimli serbestlik”ten yararlanabilecek.

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