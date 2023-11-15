İnsanlar kendini güvende hissedemiyor

CURIOCITY’nin gerçekleştirdiği “+1 Anında Türkiye” araştırması, katılımcıların ekonomik, politik, sosyal, küresel ve yerel, tüm değişim, dönüşüm ve belirsizliklerle yarını ön görememe ve kendini güvende hissedememe sıkıntılarını yaşadıklarını ortaya koydu.

Özellikle eğitimliler ve ortanın üstündeki sosyo-ekonomik düzeydekiler arasında yüzde 85’e varan bir oranda güvenli yarına duyulan özlem yer alıyor. Katılımcıların yüzde 60’ı ülkenin kültürü ve temel değerlerinin tehlikede olduğunu düşünüyor. Araştırma verilerine göre, “Bugün, ülkemizin kültürü ve temel değerlerimiz tehlike karşısındadır” fikrini benimseyenlerin oranı yüzde 60, “Yarından daha az korkup, kendimi güvende hissetmek istiyorum” fikrini benimseyenlerin oranı yüzde 78, “Ortak bir tarihi ve değerleri olan bir toplumun parçası olma duygusu benim için çok önemli” fikrini benimseyenlerin oranı ise yüzde 68 çıktı. Toplumla ortak üzüntü ve endişe duyulan konuların başında ise yüzde 65 ile iç güvenlik geldi. Onu başta deprem olmak üzere yüzde 62 ile afetler takip etti. Yüzde 48 ile ahlaki çöküş ve eğitim kalitesinin yer aldığı toplumsal erozyon yer aldı. Toplumdaki etik değerlerin yok olduğunu veya eğitim kalitemizin bozulduğunu söyleyenler, her iki vatandaştan birini oluşturdu. Uluslararası güvenlik, özellikle bölgedeki gelişmelerle yüzde 38 için ortak kaygı konusu olarak şekillendi. İşsizlik ise yüzde 26 ile bu makro kaygıları takip etti.

İstanbul - Sedat Serdar