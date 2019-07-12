Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi." AA

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