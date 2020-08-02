İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

İran lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran devlet televizyonunda katıldığı programda, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müze statüsünün kaldırılarak yeniden camiye dönüştürülmesinin "çok önemli bir iş" olduğunu belirtti. Ayasofya'nın Türkiye’nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirten Velayeti, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi. AA

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