'İran hedefleri bilinçli olarak ıskaladı'

Irak'taki ABD üstlerine yapılan füzeli saldırı sonrası can kaybı yaşanmamasını Pentagon İran'ın bilinçli hedefleri ıskalamasına bağladı.

Bloomberg’e konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, “22 füzenin atıldığı saldırıda” hiçbir ABD askerinin ölmediğini ve yaralanmadığını, bu yüzden Pentagon’un İran’ın hedefini bilinçli olarak ıskaladığı kanısına vardığını ifade etti.

Bazı uzmanlar da İran’ın kullandığı füze türünün çok “güvenilir” olmadığını ve hedefini kaza ile ıskalamış olabileceğini belirtti.

İran devlet televizyonu sabah saatlerinde saldırıda 80 ABD’linin öldüğünü iddia etmişti. Irak daha sonra bu iddiaları yalanladı.