İşçinin hakkı devlete gidecek

Saadet Partisi, kıdem tazminatında köklü değişiklik girişimiyle ilgili hazırladığı raporda “Uzun vadeli ve kapsamlı projeksiyonlar yapılmadan hayata geçirilecek reformlar işgücü piyasasında hem işverenler hem de çalışanlar bakımından ciddi sonuçlara yol açabilir” uyarısı yaptı.

Mevcut sistemde önemli sorunlar bulunduğuna, işten ayrılan çalışanların yalnızca yüzde 24’ünün kıdem tazminatlarını alabildiğine dikkat çekilen raporda, bununla birlikte Hükümet tarafından hazırlanan “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi”nin yeni fon arayışının bir ürünü olduğu izleniminin edinildiği belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Benzer fon sisteminin uygulandığı diğer ülkelerde bu durumda olan kişilere fonda biriken paralarının tamamı ödenebilmektedir. Ancak buradaki amaç; işçinin bu hakkını kullanması değil, biriken paranın % 90’lık kısmının devletin kaynak ihtiyacını karşılamasıdır. Dar gelirli bir işçi için kendi evini satın almak, işçinin hayatında önemli bir değişikliğin yaşandığı bir dönemdir ve oluşturulacak kıdem tazminatı fonu bu dönemde ihtiyacını karşılamayacaksa, kurulan sistemin işçi açısından hiçbir anlamı yoktur.”

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