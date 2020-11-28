AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Terörist faaliyetleri İslam’dan ayırmak gerekiyor. ‘İslami terör’ diye bir ifade kullanılamaz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Terörist faaliyetleri İslam’dan ayırmak gerekiyor. ‘İslami terör’ diye bir ifade kullanılamaz.” dedi. İspanya’nın Barselona kentinde video konferans ile düzenlenen Akdeniz İçin Birlik (UpM) 5. Bölgesel Formu sonunda yapılan ortak basın toplantısında konuşan Borrell, terör faaliyetlerinin İslam dini ile isimlendirilmesine karşı çıktı. Josep Borrell, bir soru üzerine, “Terör saldırılarını yapanlar Fransa’da, Almanya’da, Avrupa’da doğmuş kişilerdir. Nesilleri de Kuzey Afrika’dan değil, Kafkasya gibi dünyanın farklı yerlerinden geliyor. Fransa ve Avusturya’da son dönemde meydana gelen terör saldırılarında sebep sonuç ilişkisi aranmamalıdır. Akdeniz’deki sosyo-ekonomik farklılıklarla bağlantılı bir konu değildir.” ifadelerini kullandı.

İSLAM DİNDİR, TERÖRİZMLE HİÇBİR ALAKASI YOKTUR

“İslam bir dindir ve terörizmle hiçbir alakası yoktur.” diyen Borrell, “Terörist faaliyetleri İslam’dan ayırmak gerekiyor. ‘İslami terör’ diye bir ifade kullanılamaz.” diye konuştu. Diğer yandan Akdeniz’in kuzeyi ile güneyi arasındaki sosyo-ekonomik farkın arttığına dikkati çeken AB Yüksek Temsilcisi, “Akdeniz’in kuzeyi güneyine nazaran 16 kat daha zengin ve bu azalmıyor, tam tersine artıyor. Birçok sorun da bundan kaynaklanıyor.” dedi. Borrell, UpM’nin organize ettiği forumun “Akdeniz’deki mevcut sorunlara çözüm bulmak için değil, Akdeniz ülkelerinin yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik projeler yaratmak için olduğunu” vurguladı.