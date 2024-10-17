‘İsrail’e takılacağımızı düşünürken Türkiye’ye takıldık’

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla on binlerce Filistinli öldü; sağ kalanlar da açlık tehdidiyle karşı karşıya. Gazze’ye gereken insani yardımın ulaşmasının engellenmesi nedeniyle kriz giderek büyüyor. Türkiye, insani yardımların yola çıkmasını engelliyor.

T24’ten Buse Söğütlü’nün haberine göre, İsrail’in gönderilen insanî yardımı engellediğini söyleyen o nedenle de yardımların doğrudan Gazze’ye ulaşmasını hedefleyen Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun gönüllüleri İstanbul Haydarpaşa Limanı önündeki nöbetlerini sürdürüyor. Özgürlük Filosu’na göre Türkiye, “Ablukayı Kır” kampanyalarının bir parçası olarak Gazze’ye götürmek istedikleri insanî yardımın yola çıkmasını “hukuksuzca” engelliyor. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun bileşenleri arasında İHH ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği de bulunuyor. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Haber Merkezi

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