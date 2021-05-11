İsrail'i kınamak yerine çözüm üretin

Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, İsrail’in Filistin zulmüyle ilgili açıklama yaptı.

Sürücü, “Her sene olduğu gibi bu sene de Müslümanların kutsal ayı Ramazan’ı Şerif’te Mescid-i Aksa’ya baskınlar düzenleyip çoluk çocuk, kadın erkek demeden yüzlerce Müslüman’ın kanına giren ve bölge halkına korku saçan Yahudi yerleşimciler ve polis, Büyük İsrail Devletini kurma emeline ulaşmaya çalışıyor. Hal böyleyken Müslüman ülkeler ise bütün bu olup bitene seyirci kalıyorlar ve şiddetle kınamakla yetiniyorlar. (…) Filistin’de ve dünyanın dört bir yanında ezilen, mağdur edilen bütün mazlumların zulümlerden kurtulması için; İslâm Ülkelerinin liderlerinin zalimleri kınamak gibi ucuz kahramanlıklardan vazgeçip zalimlere yaptırım uygulayan çözümler üretmeleri gerekir. Gün şiddetle nefretle kınama mesajları yayınlama günü değil birlik ve beraberlik içinde zalime dur deme ve zulme engel olma günüdür” dedi.

İstanbul - Yeni Asya