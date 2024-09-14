İşsizlere haciz

Mİlyonlarca sığınmacının Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenirken SGK, işsizlerden prim borçlarını ödemesini istedi, ödemeyenlere de e-haciz uygulamaya başladı.

Türkiye’ye akın eden milyonlarca sığınmacının Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, devlet tarafından ödenirken; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaklaşık 9.4 milyon kişiye işsizlik dönemine ait prim borçları için mesaj gönderip, ödeme talep etti. Ödemeyenlere de e-haciz uygulanmaya başlandı.

Prof. Özgür Demirtaş, “İşsiz insanı almadığı hizmetten dolayı borçlandırmak ne demek? Vicdanım acıyor” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de “10 milyon Suriyeli, Afgan ve diğer sığınmacılar GSS primi ödemezken, devlet vatandaşına haciz uyguluyor. Böyle sosyal devlet ve adalet olmaz” açıklaması yaptı.