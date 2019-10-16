İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden ''Uber'' kararı

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

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