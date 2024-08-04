İstanbul’da 14 yeni emniyet müdürü

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 2024 yılı yaz dönemi atamaları gerçekleştirildi. 14 yeni emniyet müdürü ve emniyet amiri görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 2024 yılı yaz dönemi atamaları gerçekleştirildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 14 yeni emniyet müdürü ve emniyet amiri görevlendirildiği aktarıldı. Açıklamada, atamalara ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Valilik makamının onayı ile 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 2 şube müdür yardımcısının yeni görevleri belirlendi. Yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul’umuza ve Emniyet Teşkilatı’mıza hayırlı olması temennisiyle bütün personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz.” AA

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